Güney Kıbrıs’ın örnek aldığı KKTC casino sektörünün devletten hiçbir destek almadan kendi dinamikleriyle büyüdüğüne vurgu yapan Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, kuzey ile güney arasındaki sektörü şu ifadelerle kıyasladı: “Güneyde destek KKTC’de köstek”

Sarıçiçek, yasal statünün oturtulamaması, tanıtımın yapılmadığı gibi desteklenmediği, ulaşımın ucuzlatılamadığı, yasadışı faaliyetlerde bulunanlara müdahale edilmediği bir ortamda sektörün ayakta durabilmek için canla başla çalıştığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs ekonomisi içerisindeki hacmi 1.2 Milyar Doları bulan, 14 Bin İstihdamla neredeyse KKTC’nin en büyük sektörü durumundaki Şans Oyunu Salonu sektörü (Casino), dolaylı katkıları hariç devletin kasasına yılda 220 Milyon Dolar civarında doğrudan ödeme yaptığının altını çizen Sarıçiçek toplam ekonomik hacmi 1,2 milyar dolara ulaşan sektörün, doğrudan 14 bin kişiye istihdam sunduğuna dikkat çekti.

Casino yatırımlarının yalnızca oyun alanlarından ibaret görülmemesi gerektiğine vurgu yapan Ayhan Sarıçiçek, “casino sektörü, otelcilik, restoran, ulaşım, tedarik, inşaat ve hizmet sektörleriyle birlikte geniş bir ekonomik zinciri besliyor. Uzmanlara göre sektör artık geçici bir gelir kalemi değil, stratejik bir ekonomik yapı olarak ele alınmalı.” Dedi.

Güney Yatırımlarını Artırıyor

Güney Kıbrıs’ta artan yeni casino yatırımları rekabeti büyütüyor. Direkt uçuş imkânı ve Avrupa pazarına engelsiz erişim avantajı, Güney’in müşteri portföyünü genişletmesini sağlıyor.

KKTC ise uluslararası izolasyon ve aktarmalı ve pahalı ulaşım zorunluluğuna rağmen sektörde güçlü bir konum elde etti. Ancak sektör temsilcileri, rekabetin hızlandığı bir dönemde destek olmadan ilerlemenin zorlaşacağını belirtiyor.

Yüksek Gelir Grubu KKTC’yi Tercih Ediyor

Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen yüksek gelir grubuna mensup turistlerin KKTC’yi tercih ettiği ifade ediliyor.

Bu ziyaretçi profili yalnızca oyun oynamıyor; lüks konaklama, restoran, alışveriş ve VIP hizmet tüketimiyle ekonomiye güçlü bir çarpan etkisi sağlıyor. Sektör temsilcilerine göre casino turizmi, klasik tatil turizmine kıyasla çok daha yüksek katma değer üretiyor.

“Belirsizlik Değil, Strateji”

Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, sektörün uzun vadeli bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Öne çıkan talepler şunlar:

"Uzun vadeli devlet stratejisi, Uluslararası tanıtım desteği, Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi, Yasal çerçevenin netleştirilmesi, Sektör temsilcileri, bu adımların teşvik değil sürdürülebilirlik için zorunluluk olduğunu belirtiyor."

Sanal Kumar Uyarısı

KKTC’de yasak olmasına rağmen sanal casino faaliyetlerinin sürdüğüne yönelik iddialar da gündemde. Bu durumun hem devlete vergi kaybı yarattığı hem de yasal sektöre haksız rekabet oluşturduğu ifade ediliyor.

Yasak olan dijital casinolara karşı daha net ve etkin denetim çağrısında bulunan Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Sarıçiçek, “casino sektörü bugün, Kamu Maliyesine önemli katkı sağlıyor. Döviz girdisi yaratıyor. Binlerce aileye gelir sunuyor. Rekabet artarken, sektöre net bir stratejik destek verilmemesi halinde güneye karşı olan avantajımızı zamanla kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.

Sektörün mesajı açık:

Yasal casino yatırımları korunmalı, desteklenmeli ve sürdürülebilir bir turizm politikasının parçası haline getirilerek -online mecralarda sıkı bir duruş sergilenerek reel ekonomide sanaldan binlerce kat fazla insana sağlanan ekmek kapısının korunması ülke ekonomisinin geleceğine doğrudan etki edecek neticeleri taşımaktadır.

KKTC idarecilerinin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Casino İşletmeciliğinin dünya genelindeki başarısıyla yarattığı hayranlığı koruyarak büyütmek mecburiyetindedir.