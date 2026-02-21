Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Ektam Direnişi’nin 16’ncı gününde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamu ya da özel sektör fark etmeksizin emekçilerin anayasal hakkı olan sendikalı olabilme mücadelesinin her geçen gün güçlendiği belirtildi.

"Baskılara, görmezden gelinmeye ve yıldırma politikalarına rağmen dayanışmanın büyüdüğü ve sesin çoğaldığı" ifade edilen açıklamada, direnişin yalnızca bir iş yerinin değil, "emeğin onurunu savunan herkesin mücadelesi" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Hak verilmez, mücadeleyle alınır. Biz birlikte oldukça ne emeğimizi değersizleştirebilirsiniz ne de dayanışmamızı yıkabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.