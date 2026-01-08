Kabulde konuşan Arıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay heyetine teşekkür etti. Arıklı, “Bizlere şeref verdiniz. Türk Kızılayı’nın, Kıbrıs Türk Kızılayı’na bugüne kadar sağlamış olduğu destek bizim için son derece önemlidir. Bu katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum,” dedi.

Genel Sekreter Saygılı ise kabul sırasında, Türk Kızılayı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.