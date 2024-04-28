7 bin 614 üyenin oy kullanabileceği Kurultayda sandıklar saat 20.00’de kapatılacak ve oy sayımına geçilecek.

Kurultayda YDP’nin mevcut Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Genel Sekreteri Talip Atalay başkanlık için yarışıyor. Bunun yanında 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek.

Saat 10.30 itibarıyla başlayan Kurultay, Divan oluşumu, İstiklal Marşı ve saygı duruşu, faaliyet ve mali raporun sunumu ve aklanmasıyla başladı.

YDP Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak bir konuşma yaptı.

- Tatar: “YDP’nin çalışmaları ve başarıları hepimizin takdirinde… Demokrasi şöleni yaşanmasını temenni ediyorum”

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmasında, YDP’ye başarılar diledi, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Kurultayda demokrasi şöleni yaşanması temennisinde bulunan Tatar, YDP’nin tüm kolları, örgütleri ve üyeleriyle başardıklarının herkesin takdirinde olduğunu kaydetti.

Bu yıl Barış Harekatı’nın 50’nci yılının hep beraber kutlanacağına işaret eden Tatar, halen devam eden tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen KKTC’yi Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olarak bu noktaya getirebilmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını dünyaya duyurmak en büyük görevimizdir.” diyen Tatar, YDP’nin yeni siyasete verdiği destekten dolayı tüm üyelere teşekkürlerini iletti. Tatar, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinin ardından federal temelde bir çözümün bulunamayacağının, Kıbrıs Türk halkının haklarını inkar eden bir zihniyetle eşitlik temelinde bir anlaşma sağlanamayacağının açık bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Anavatan Türkiye’nin de tam desteği alınarak KKTC’nin tanınması yönünde atılan adımları hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yeni vizyonun kökleşmesiyle bu çabaların daha da geliştirilerek devam edeceğini vurguladı, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelikle beraber çeşitli platformlarda KKTC’nin yer almasının bunun açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tatar, KKTC ve Anavatan sevgisini yanında, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu bir yaşam sürmesi çabalarının onları birbirlerine bağlayan unsurlar olduğunu ifade ederek, “Bunlar bizim, zenginliğimiz, haysiyetimiz ve onurumuzdur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı. Her iki başkan adayı destekçilerinin sloganlarıyla kürsüye çıktı.

- Atalay: “Bu ülkenin gelişmesi, halkın ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz”

İlk sözü alan Başkan adayı, YDP Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay, parti içerisinde gelişen "ayrımcılığa" dikkat çektiği ve üzüntüsünü ifade ettiği konuşmasında, “Biz düşman değiliz. Bu ülkenin gelişimi için, halkın daha ileriye gitmesi için ant içmiş neferler olarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mücadelenin elbette olacağını ancak demokrasinin tahammül rejimi olduğunu kaydeden Atalay, amaçlarının bölmek değil birleştirmek olduğunu, yarına dönük kırgınlıkların en aza indirilerek yürünmesi gerektiğini belirtti.

Atalay, yeni yaralar açacak yaklaşım ve söylemlerin YDP’ye zarar vereceğini söyleyerek, bu “zehirli dilden” vazgeçilmesi çağrısında bulundu, YDP’nin demokratik katılıma inanan, hoş görülü duruşu kendine ilke edindiğine ifade etti.

Atalay, YDP’nin kurulduğu yıldan itibaren bugüne geliş sürecine değinerek bugünkü kurultayın yeni sürecin ilk adımı olacağını söyledi.

- “Bu kurultay umarım YDP’nin yeniden doğuşu olur”

Genel Başkan Arıklı’ya da daha “birleştirici” açıklamalarda bulunma çağrısı yapan Atalay, “YDP bir grubun değil hepimizin partisi olmalıdır. Diğer tüm partilerle de dayanışmalıyız. Yoksa kendimize ve ülkemize ihanet etmiş oluruz.” diye konuştu.

Davayı büyütecek olanın kişiler değil, zihniyet olduğunu vurgulayan ve zihniyeti ve bakış açısını değiştirerek, YDP’yi büyütme hedefinde olduklarını kaydeden Atalay, bu seçimin Yeniden Doğuş Partisi’nin yeniden doğuşu olması temennisinde bulundu.

- Arıklı: “YDP, KKTC’nin kaderini belirleyebilecek bir partidir”

Kürsüye eşiyle birlikte çıkan Başkan adayı, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, bu yıl 50’inci yılının kutlanacağı Barış Harekatı’na işaret ederek, KKTC’nin yaşatılması ve kökleştirilmesi için canlarının ve kanlarının son damlasına kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Müzakereler için ortak zemin olup olmadığının tespiti için adaya gelen Birleşmiş Milletler temsilcisinin YDP ile görüşmediğini hatırlatan Arıklı, YDP’nin KKTC’nin kaderini belirleyebilecek bir parti olduğunu kaydederek, bunu kabul edemeyenlerin kabul etmek dışında bir çaresi olmadığını belirtti.

YDP’nin 1975’ten sonra gelen vatandaşların çoğunluğu oluşturduğu bir parti olduğunu hatırlatan Arıklı, bu kişilerin 1571’de gelenlerle bir olduğunu söyledi. Bunu kabul etmek istemeyenlere seslenen Arıklı, “Kapı açık, gidebilirsiniz…” diye konuştu.

Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de işaret eden Arıklı, bir taraftan federasyon isteyenlerin, diğer tarafta Anavatanla birlikte şerefli KKTC’yi yaşatmak isteyenlerin yarışacağı bu seçimlerin kaderini YDP seçmeninin belirleyeceğini kaydetti. 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürüttükleri stratejiler sonucunda mevcut sonucun elde edildiğini belirten Arıklı, “Bu stratejileri kuran Erhan Arıklı’nın görevden alınması isteniyor.” serzenişinde bulundu.

Seçimin ardından yaşanabilecek kırgınlıklardan duyduğu kaygıyı da ifade eden Arıklı, parti için çok değerli olan Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkan adayı olmasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, Atalay’ın konuşmasında hedef ve projelerin yer almadığını savundu. Arıklı, Atalay’a yönelik bazı iddialara karşı kendilerinin her zaman ona sahip çıktığını da söyleyerek, kendisinden benzer desteği bulamadığını kaydetti.

- “YDP’nin şerefli üyeleri, emektarları meşaleye sahip çıkacaktır”

“İnanıyorum ki YDP’nin şerefli üyeleri, emektarları meşaleye sahip çıkacak… Bugün önemli bir karar vereceksiniz. Vefanın, vicdanın, ne olduğunu birilerine hatırlatacaksınız.” diye konuşan Arıklı, tüzük gereği, genel başkanlıktaki son dönemi olduğunu hatırlatarak, kendisinden sonraki dönemde bayrağın daha iyi yerlere, Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına götürüleceğine inanç belirtti.

Arıklı, “Aynı inanç ve kararlıkla sizlerden aldığımız güçle devam edersek YDP’nin hükümet kuracak parti olması kaçınılmazdır.” dedi.

İsias Otel davası mahkeme sürecine de değinen Arıklı, emsal bir ceza kararı verileceğini hatırlatarak, bu davanın takipçisi olduklarını söyledi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diledi.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından, oylama süreci başladı. Akşam saatlerinde sandıkların kapanmasının ardından, sayıma geçilecek. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.