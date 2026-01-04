Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“KÜRESEL HAYDUTLUK VE KIBRIS DERSLERİ...

ABD, her zaman olduğu gibi Uluslararası Hukuk denilen saçmalığı ırgalamayarak Venezuela’ya girdi ve Devlet Başkanı Moduro'yu ve eşini derdest ederek New York’a götürdü.

Trump'ın basın toplantısından da anlıyoruz ki müdahalenin amacı anlatıldığı gibi Narkotik operasyonu falan değil, asıl amacın Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezuela petrolleri el koymaktı.

Dünya efkarı umumiyesi bu haydutluğu sadece kuru birkaç cümle ile eleştirdi.

Demek ki neymiş;

1)Uluslararası Hukuk denilen şey, Güçlülerin zayıf devletlere uyguladığı ama asla güçlü devletleri bağlamayan bir Hukuk sistemi imiş.

Bir kez daha anladık ki, kimse Uluslararası Hukuk safsatasına bel bağlamamalıdır. Kıbrıs Türklerini Uluslararası Hukukla buluşturmaya çalışanlar tellerini bir kez daha gözden geçirmelidir.

2)"BM Kriterleri" denilen saçmalık da, sadece zayıf devletler için geçerli kriterlerdir. Bu kriterlere bel bağlayarak Kıbrıs meselesinde çare aramak saçmalıktır. Zaten BM dedikleri şey; 5 Horozlu tavuk kümesidir.

3)Kıbrıs Türkleri, Bosna, Gazze ve geçmişte Girit olaylarından ders çıkararak sakın ola Anavatandan başka hiçbir güce güvenmemeli ve sığınmamalıdır.

Velhasıl kelam, Venezuela meselesi bize ders olmalıdır.”