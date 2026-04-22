Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan, Türk milletinin iradesinin tecelli ettiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği, Türk tarihinin en önemli günlerinden biridir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesi, geleceğe verilen önemin ve çocuklara duyulan güvenin en güçlü ifadesidir.

Yarınlarımızın en değerli emaneti olan çocuklarımızın daha güvenli, daha çağdaş ve güçlü bir geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak, en önemli görevlerimizden biridir. Eğitimden ulaştırmaya, altyapıdan teknolojiye kadar yapılan her yatırım, aslında onların daha iyi şartlarda yaşamaları için atılan önemli adımlardır. Ülkemizin geleceğini güçlendirirken, çocuklarımızın çok daha iyi şartlarda büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli değerlerine bağlı, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur.

Bu vesileyle başta çocuklarımız olmak üzere tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yücelten tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."