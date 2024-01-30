Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 17 Şubat tarihinde Olağan Genel Kurultay'a gidiyor...

YDP Genel Sekreteri ve Milletvekili Talip Atalay'ın genel başkanlığa aday olacağını açıklaması üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

İşte Arıklı'nın mesajı:

"BOL ŞANS KARDEŞİM...

Bilindiği gibi 17 Şubat tarihinde, Partimizin Olağan Genel Kurultayı yapılacak. Genel Sekreterimiz ve Lefkoşa Milletvekilimiz Sayın Talip Atalay Kurultayda Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kendisine bol şans diliyor, tebrik ediyorum. Umarım temiz bir yarış olur.

Partimize hayırlı olsun..."