Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kamu-Sen Başkanı Metin Atan'a gönderme yaptı.

Arıklı, Atan’ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Arıklı, Atan’ın son olarak havaalanı üzerinden cebini doldurduğunu ve Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yaptığını iddia ettiğini söyleyerek, bu suçlamaları da reddetti.

Arıklı'nın tam paylaşımı şöyle:

"Bu Sendikacı arkadaş, beni kafaya takmış gözüküyor. Şimdi de benim Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaptığımı, Havaalanından cebimi doldurduğumu iddia ediyor.

Bu arkadaş daha öncede kendi özel arabama Bakanlık hesabımdan yakıt aldığımı iddia etmişti. Ben de kendisine; 'ispat etmezsen namussuz ve şerefsizsin' demiştim. Cevabı 'Aldığım duyumlara göre konuştum' olmuştu. Ben de 'Aldığım duyumlara göre Metin Atan geceleri kadın pazarlıyor' desem uygun olur mu? diye sormuştum.

Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum; 'Ey Atan, iddialarını ispat etmezsen bir kez daha namussuz ve şerefsizsin'"