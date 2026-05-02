Meteoroloji Dairesi, yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın saat 10.00 ile 19.00 arasında etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşebileceği bildirildi.

Yetkililer, beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı hem vatandaşların hem de ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.