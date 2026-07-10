YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazılı açıklama yapan Arıklı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın rahatsızlığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesini temenni etti.

Arıklı, mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın geçirdiği rahatsızlığı üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanına acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve görevinin başına dönecektir.” ifadelerini kullandı.