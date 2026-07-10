Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Eski Cumhurbaşkanlığı Binası’nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdi.

Tedbir amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ne kaldırılan Erhürman’ın genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erhürman’ın ileri tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve gözlem altında tutulduğu, sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.