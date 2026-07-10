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Başbakan Üstel, mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Üstel, “Ülkemizin Cumhurbaşkanı olarak sağlığına bir an önce kavuşarak görevinin başına dönmesini temenni ediyorum. Sayın Erhürman’ın sağlıkla çalışmalarına devam etmesi en büyük dileğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Üstel, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın rahatsızlığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, en kısa sürede sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesini temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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