Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında dün uzun süre etkili olan ve yüzlerce vatandaşın mağdur olduğu elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından "Deşarj oldu iseniz konuşalım…" ifadesini kullanarak açıklamalarda bulunan Bakan Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminalinde meydana gelen elektrik arızasının "görevlilerin ahmakça yapılan müdahalesi" sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yaşanan olayların üzüntü verici olduğunu söyleyen Erhan Arıklı, “450 miyon euroluk dev bir yatırım, ahmakça yapılan bir müdahale ile nasıl sabote edilir, itibarsızlaştırılır, KKTC düşmanlarına, ülkeye ve ülke yöneticilerine hakaret için nasıl fırsat yaratılır, bunu hep birlikte gördük ve tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın konuyla ilgili açıklamasının devamı şöyle:

“Ahmakça diyorum çünkü, gayrısı ihanet ve sabotaj olur ki bunu düşünmek dahi istemiyorum.

Bana ulaşan ham bilgilere göre mesele şu; dün sabah saat 4.30 cıvarında, havalanına enerji sağlayan Meriç Trafo Merkezi’nden kaynaklandığını düşündüğümüz bir teknik arıza nedeni ile Tevzi Binası’nda sigortalardan birisi atmış.

Olaya müdahale eden görevliler, sigortanın neden attığını tespit edip arızayı gidermek yerine direkt düşmüş sigortayı kaldırmaya çalışmışlar. Bu sefer yeraltındaki kablolardan biri yanarak Tevzi Binası’nda küçük bir patlamaya sebep olmuş.

Aynı görevliler derhal jeneratörleri devreye sokmak yerine arıza ile uğraşmaya devam etmişler. Bu arada jenaratörler devreye girinceye kadar havalimanına 10-15 dakika elektirik sağlayan regülatörlerdeki elektrik de bitmiş. Teknik ekip hala daha jenaratörleri devreye almayı akıllarına getirmemiş. Jenaratörler devreye girmediği için havalanında elektirik sistemi çökmüş. Bütün teknik cihazlar kendilerini reset etmiş.

Cihazların tekrar çalıştırılması ise yaklaşık 4 saat sürdü.

Bugün ilgili arkadaşlarla bir toplantı yapıp yukardaki ham bilgilerin teyidini alacağız. Bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için alacağımız tedbirleri konuşacağız."