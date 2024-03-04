Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün Meclis'te CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yaşadığı tartışmaya dikkat çekerek, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

"TERBİYESİZLER..."

Bugün Mecliste, Tufan Erhürman ile bir tartışma yaşadık.

Benim Tufan Erhürman'ı protesto için Genel Kurulu terk ettiğim bir anda, arkamdan UBP sıralarına dönerek; "Aha bu terbiyesizleri başımıza siz bela ettiniz" demesini bir kenara not ettik.

Sayın Tufan Erhürman'ın "Terbiyesizler" den kast ettiği camianın kimler olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sevgili Tufan Erhürman!

Günü geldiğinde o "Terbiyesizler", sana terbiye dersi verecektir."