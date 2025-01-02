Bakan Arıklı, “Kıbrıslı bir iş insanını vurmak için Adaya geldiği iddia edilen bir tetikçinin, Adamıza TIR içinde geldiği ve Mağusa Limanı’na konuşlu X-Ray cihazının, bu kişiyi tespit edemediği, bunun da ciddi bir güvenlik zafiyeti oluşturduğu iddia edilmekte, yazılıp-çizilmektedir” ifadelerini kullandı.

“X-Ray cihazı, Gümrük Dairesi’nin kontrolünde kullanılmaktadır” diyen Bakan Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki bu olayla ilgili ne Gümrük Dairesi’nden ne de polisten herhangi bir açıklama yapılmamış ve kamuoyunun bu X-Ray cihazına yönelik şüphe duymasına sebebiyet verilmiştir. Bu durumda Limanlar Dairesi’nin bağlı olduğu Bakanlık olarak bizim bir açıklama yapmamız zaruret haline gelmiştir.”

“İlgili şahsın bindiği TIR’dan şüphelenilmediği için X-Ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir”

Erhan Arıklı, iddialara ise şöyle yanıt verdi:

“Buna göre; Anavatan Türkiye’de üretilen ve ülkemize hediye edilen bu X-Ray cihazları, son derece güvenilir ve en küçük bir kaçağı bile tespit edecek donanıma sahiptir. Ne yazık ki bu X-Ray cihazı, günde en fazla 25-30 civarında TIR aracını kontrol etme kapasitesine sahiptir. Oysa Mağusa Limanı’na günde 200 TIR araç gelmektedir. X-Ray cihazına ise, ancak Gümrükçülerin şüphelendiği yaklaşık 25 araç sokulabilmektedir. Bu da limana gelen TIR araçların yüzde 10’u demektir. Bu durumda ilgili şahsın bindiği TIR aracın, şüphelenilmediği için X-Ray cihazına sokulmadığı düşünülebilir…

Bu konuda Polis Müdürlüğümüzün bir açıklama yapması en doğru olanıdır. Netice itibari ile Anavatanımızın üretip bize hediye ettiği böylesi güzel bir cihazı güvensiz ilan etmek, son derece üzüntü vericidir.”