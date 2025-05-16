Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde Lapta’da, B.J'nin Alsancak’da sakin N.K'den Türkmenistan’da bulunan arkadaşları olan toplam 4 kişiyi KKTC’ye yasal bir şekilde getireceği konusunda yalan beyanında bulunup dolandırmak kastı ile toplamda 10 bin Dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

Polis, olayın bilgilerine 14 Mayıs 2025 tarihinde geldiğini, zanlının ayni gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.