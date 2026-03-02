-ÖZEL HABER-

Candan, protokolün hazırlanma ve Meclis’e getirilme sürecinde ciddi yönetim zaafı yaşandığını belirterek, “Niye bugün bu hale geldik, esas bunu konuşmak gerekiyor” dedi.

“Arıklı bir yandan CTP’ye sövüyor, bir yandan dediklerimizi yapıyor”

Protokolün bazı maddelerine yönelik ciddi itirazlar olduğuna dikkat çeken Candan, hükümetin bunları ek protokol ile düzeltmeye çalıştığını belirtti. Bu noktada Arıklı’nın tutumuna da değinen Candan, “Arıklı bir yandan CTP’ye sövüyor, bir yandan da bizim dediklerimizi yapıyor” diyerek eleştirilerde bulundu.

Armağan Candan: Bu protokol böyle geçmemeliydi, hükümet içinde de karşı çıkanlar vardı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Armağan Candan, protokole yönelik uyarıların aylarca tüm mecralarda dile getirildiğini, ancak hükümetin bu uyarıları dikkate almadığını söyledi.

Candan, sendikaların ve diğer ekonomik örgütlerin de benzer şekilde protokole karşı çıktığını, buna rağmen hükümetin süreci sağlıklı yönetemediğini belirtti.

Açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Bakanı Erhan Arıklı’nın sözlerine de yer veren Candan, Arıklı’nın “Süreci ben götürüyordum ama sonra elimden alındı, protokolü Başbakan imzaladı ve sakat bir protokol ortaya çıktı. Süreci ben yönetmeye devam etseydim böyle olmazdı.” şeklindeki ifadelerinin, CTP’nin aylardır dile getirdiği eleştirilerle örtüştüğünü vurguladı.

Candan, yalnızca muhalefetin değil, hükümet kanadında da protokole karşı çıkan milletvekilleri olduğunu, bazı hükümet vekillerinin kendilerine “Direnin, böyle geçmesini biz de istemiyoruz.” dediğini aktardı.

Ancak bu vekillerin kendi grupları içinde açık bir tutum sergilememesini eleştiren Candan, “Eğer karşıysan çıkıp söyleyeceksin. Kendi grubunun içinde tartışacaksın. Bu siyaset anlayışı bize uymaz.” ifadelerini kullandı.

Candan: Süreç ihalesiz, adrese teslim ve Anayasa’ya aykırı şekilde yürütüldü

Candan, “Muhalefet ve sendikalar sırf Türk Telekom olduğu için karşı çıkıyor” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını da söyledi.

Candan, Türk Telekom’un ihaleye girmesine hiçbir zaman karşı çıkmadıklarını, aksine sürecin başında rekabete açık bir ihale planlandığını ifade etti. “Bir ihaleye çıkılabilirdi ve bizim şirketlerimiz de o ihalelere katılabilirdi. Süreç başlangıçta böyle yürütülüyordu” diyen Candan, daha sonra hükümet ortaklarının bile anlamadığı bir şekilde uçağa binilip anlaşma imzalandığını, bunun da şeffaflıktan uzak bir yöntem olduğunun altını çizdi.

Candan, imzalanan düzenlemenin ihalesiz, adrese teslim ve Anayasa’ya aykırı bir biçimde hayata geçirildiğini vurguladı.

Fiber optik altyapısının önemine de dikkat çeken Candan, “Bu çağda fiber optik işinin bir an önce hallolması önemli. Taraflar görüşüyor ama bugün oldu hâlâ uzlaşı yok” dedi.

Candan, sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması dileğini de şöyle ifade etti:

“Umarım bu çalışma başarıyla sonuçlanır ve Kıbrıs Türk iş insanlarını, ülkemizin öz varlıklarını koruyacak, geleceği riske atmayacak bir orta yol bulunur.”