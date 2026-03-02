TAM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Serdar Denktaş, Ortadoğu ülkelerinin büyük bölümünü kapsayan karşılıklı füze saldırılarının sürdüğünü ve ABD ile İngiliz uçaklarının ada üzerinden geçiş yaptığını belirterek, hava sahasının kullanımına ilişkin adım atılması gerektiğini savundu.

Denktaş, Ercan Sivil Havacılık Dairesi’nin derhal NOTAM yayımlayarak hava sahasının izinsiz kullanılamayacağını duyurması gerektiğini ifade ederek, “Sürecin hassasiyetinin yarattığı bu zorunluluğu yürürlüğe koymanın ivedi gereği tartışma konusu yapılmamalıdır.” dedi.

Yüksekbaş: “Sığınaklar açıklanmalı, kamuoyu bilgilendirilmeli”

Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş ise, bölgesel savaş ihtimalinin ciddi bir risk haline geldiğini belirterek, hükümete kriz hazırlıkları konusunda bir dizi soru yöneltti.

Yüksekbaş, olası saldırı ihtimaline karşı hangi somut adımların atıldığını, hastaneler ile sağlık altyapısının kriz senaryolarına hazır olup olmadığını, güvenlik ve kriz yönetim planlarının güncellenip güncellenmediğini sordu. Sığınakların yeri ve kapasitesine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini isteyen Yüksekbaş, gıda, ilaç ve barınma planlamalarının da açıklanması gerektiğini kaydetti.

Yüksekbaş ayrıca, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ile güvenlik ve sağlık temsilcilerinin katılımıyla geniş tabanlı istişareler yapılmadığı savunarak, sığınak yerleri ve kapasitelerinin şeffaf biçimde açıklanması talep etti.

Devletin halkın canını, malını ve geleceğini korumakla yükümlü olduğu belirtilen Yüksekbaş, kamu spotlarının hazırlanması, siren tatbikatları ile sivil savunma eğitimlerinin düzenli olarak yapılması ve kriz koordinasyon merkezinin aktif hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Yüksekbaş, hükümeti acil hazırlık ve önlem almaya davet ederek, toplum güvenliğinin milli bir sorumluluk olduğunu söyledi.