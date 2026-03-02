“Özel sektörde ödenen maaşların yüzde 80’i dışarı gidiyor ve iç piyasaya yansımıyor”

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında kurulan Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nda GİAD’ın kurucu ortaklardan biri olduğunu söyleyen Genç İş, İnsanları Derneği (GİAD) Başkanı Yusuf Tekinay, “Geçtiğimiz kasım ayında Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ile ülkemizden 7 farklı sivil toplum örgütünün katıldığı bir organizasyonla Azerbaycan Bakü’de bir toplantımız oldu. Daha sonra da Nahçıvan’da Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun kuruluş deklarasyonu imzalandı. Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olmamız sebebiyle ve hem de son 5 yıldır TDT ile ilişkilerimiz gelişmesi, Azerbaycan ile artan ilişkiler neticesinde biz de böyle bir davet aldık. Platformun kuruluş amacı özellikle Zengezur Koridorunun açılmasıyla birlikle özellikle Türk devletlerine yeni fırsatlar doğurdu ve o lojistik koridorun bölgeye nasıl bir fayda sağlayacağı ve benzerliklerimiz üzerinden nasıl bir çalışma yapabiliriz diyerek toplantılar gerçekleştirdik ve bu platform hayata geçti. Önümüzdeki günlerde de Online bir toplantımız olacak ve bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceğini konuşacağız. Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olmamıza rağmen, bu platform kurulurken tüm süreçlere dahil olduk ve deklarasyonun altına imzamızı attık. Orada olduğumuzu hissettik. Zengezur Koridoru ile ticaretimizin daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

“Hizmetlerimizin fiyatlarının artması, bizi bölgemizde göreceli olarak pahalı bir noktaya getirdi”

Ülkenin mevcut ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Tekinay, “Asgari Ücretin belirlenmesiyle birlikte hizmetlerimizin fiyatlarının artması, bizi bölgemizde göreceli olarak pahalı bir noktaya getirdi. Avantajlı olduğumuz inşaat, eğitim, turizm gibi sektörlerde avantajlarımızı kaybetmeye başladık. Toplam kalite ve toplam kalkınma için neler yapılabilir bunların üzerine çalışılması gerekiyor. Diğer yandan ülkemizde özel sektörde istihdam oranlarına baktığınızda yüzde 80 oranında yabancı işgücü var. KKTC vatandaşlarının öncelikli tercihi kamu oluyor. Bizim yanımızda eğittiğimiz bir personel, devlette bir iş bulunca gidip orada işe başlıyor ve alanı ile alakasız bir iş yaparken, diğer yandan da özel sektör eğittiği kalifiye personeli kaybediyor. Gelecek kaygısından kurtulmak için insanlar bu tercihi yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Özel sektörde ödenen maaşların yüzde 80’i dışarı gidiyor ve iç piyasaya yansımıyor”

Konuşmasının devamında Tekinay, Güney Kıbrıs’a kayan ekonomiyi değerlendirerek, “Eğer kapılardaki sorun çözülürse, insanlar kuyrukta daha az beklerse daha fazla kayacak. Özel sektörde 3. Dünya uyruklu ve diğer çalışanlar kazandıkları parayı ülkelerine gönderiyor. Bizim ülkemizde gerek özel gerek kamudan maaş alan kişiler de harcamalarını Güney Kıbrıs’tan yapıyor. Yani baktığınızda özel sektörde ödenen maaşların yüzde 80’i dışarı gidiyor ve iç piyasaya yansımıyor. Ekonominin büyümesinde itici güç olmuyor ne yazık ki. Bütün dünya yapay zekayı konuşuyor, Güney Kıbrıs süper bilgisayar kuruyor ama biz neleri konuşuyoruz. Bizde E-Devlet daha yeni yeni devreye girmeye başladı. Önümüzdeki seçimlerde yapay zekayla ilgili vizyonu olmayan kimseye vatandaş oy vermemelidir. Bir 5 yıl sonra dünya çok daha farklı bir noktada olacak ve biz bunun gerisinde kalmamalıyız” diye konuştu.

“Biz kemer sıkmak yerine, bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken diğer yandan bolluk yaşatmaya çalışıyoruz”

Tekinay, “Hayat Pahalılığının kaynağını irdelediğimizde, devlet bütçesinin piyasayı ucuzlatma adına bir yapısı olması gerekir. Vergi ve KDV oranlarında yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Fonlar doğru kullanılırsa piyasayı ucuzlatır. Fiyat İstikrar Fonu (FİF) benzin fiyatlarını dengeleme konusunda bir örnektir. Hayat ucuzlamadan, enflasyonist bir ortamda mali politikalarında buna göre belirlenmesi gerekir. Biz kemer sıkmak yerine, bir yandan enflasyonu düşürmeye çalışırken diğer yandan bolluk yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da bütçe açığı ortaya çıkartır ve ters etkiyle bize geri döner ve hayat pahalılaşır. Nüfusu bilmeden bir planlama yapamazsınız. Devlet asgari oranda vermesi gereken hizmetlerde de sıkıntı yaşanır. Gömleğin düğmesini doğru ilikleyemediğimiz bir bakış açısıyla ne yaparsanız yapın kriz yaşarsanız. İhtiyaç analizimiz yok ve doğru ölçümleme yapamadığımız için bu nedenle de pahalılık oluşuyor.