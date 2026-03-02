Gündem Kıbrıs Özel Haber

Polis Genel Müdürlüğü, düzenlediği etkin denetimler sayesinde trafikte önleyici uygulamalarına devam ederken, alkollü araç kullanan sürücüleri de tespit ederek gereken cezai işlemleri başlatıyor. Trafik cezalarında yapılan düzenleme ile birlikte ceza oranları da artırılarak, alkollü araç kullanma cezaları ciddi oranda artırılarak hapis cezası kapsamına alınmıştır. Yapılan yasal düzenlemeyle, belirli bir promil üzerindeki (özellikle 151 promil ve üzeri) alkollü araç kullananlara 700 bin TL'ye kadar para ve 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü. Yapılan düzenlemeyle, promil miktarına göre (51–100 promil, 100 promil ve üzeri) 20.000 TL ile 40.000 TL'nin üzerinde (43.469 TL'ye varan) ağır para cezaları uygulanmaktadır. 151 promil ve üzeri alkollü sürücüler, sabit ceza kesilmeden doğrudan mahkemeye sevk edilmektedir. Alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine 6 aydan başlayarak, ikinci kez yakalanmada 2 yıla kadar el konulabilmektedir.

Gündem Kıbrıs bölge muhtarlarına, trafik cezalarının artmasına rağmen, alkollü araç kullanımının neden azalmadığı ve neler yapılması gerektiğini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan muhtarlar, sadece para cezalarını artırarak bunun önüne geçilemeyeceğini söyleyerek, başka ciddi yaptırımların da uygulanması gerektiğini söyledi. Muhtarlar, trafik bilincinin eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini de kaydederek, daha caydırıcı uygulamaların hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

İskele Boğazköy Muhtarı Özdemir Konuralp: Kazaların önüne geçilmesi için sigortaları gözden geçirmeleri lazım

İskele Boğazköy Muhtarı Özdemir Konuralp, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için önce araç sigortalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Kazaların önüne geçilmesi için sigortaları gözden geçirmeleri lazım. Polisin yaptığı denetleme caydırıcı değil sadece para toplamadır. 19 yaşındaki bir çocuk da 70 yaşındaki bir adam da aynı sigortayı ödüyor. Bu caydırıcı mı? Değil Polis daha ne yapsın? Amaç kazaları önlemekten para toplamaya döndü. Gelişmiş ülkelerde nasıl önlüyorlarsa bizi yönetenler de bir baksınlar nasıl yapıldığına. Başta sigortadır en önleyiciyi tedbir budur bence” dedi.

İskele Ergazi Köyü Muhtarı Halil Fikret Öztürk: Kazaların oluşama nedeni sıralamasında alkol en düşük sıradadır

İskele Ergazi Köyü Muhtarı Halil Fikret Öztürk, şer şeyin para cezası ile çözülemeyeceğini söyleyerek, “Önce yolların iyileştiilmesi gerekiyor. Bizim bölgemizde İskele-Boğaz yolu berbat durumdadır. Baktığımızda cezalar da az değil ama insanlar bunu göze alıyor. Kıbrıslılar olarak genelde yeme içmeyi severiz. İnsanlar yanlış yapıyor. Ama bunu da baştakiler düşünsün, bizim düşünmemiz hiçbir şey değiştirmiyor. Bunun daha öncesinde düşünülmesi gereken çok şey var. Yabancı sürücüler trafiği tehlikeye atıyor. Kazaların oluşama nedeni sıralamasında alkol en düşük sıradadır. Yollar yol değil. Yabancı nüfus arttı ve kuralları bilmiyorlar. Trafiği tehlikeye atıyorlar” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Değirmenlik Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen: İnsanlar artık cezadan korkmuyorlar. Cezayı ödeyip kurtulduklarını düşünüyorlar

Lefkoşa Değirmenlik Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen, alkollü araç kullanımına karşı denetimlerin artırılması gerektiğini söyleyerek, “Polis daha sıkı denetim yapsın ve denetimler artırılsın. İnsanlar artık cezadan korkmuyorlar. Cezayı ödeyip kurtulduklarını düşünüyorlar. Ehliyetlere el konulmalı ve hapislik cezası uygulanmalı. Daha yüksek cezalar daha caydırıcı olur diye düşünüyorum” dedi.

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu: Tepeden tırnağa eğitim şart

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu, alkol fiyatlarının artırılması gerektiğini söyleyerek, “Alkolü daha pahalı yapmak lazım ki rahat ulaşıp içemesinler. Diğer yandan uyuşturucu adaya sokmamak için de ne yapılması gerekir gibi konularda da çalışma yapılması gerekir. Uyuşturucu ve alkol konusunda ayrı bir birim kurulmalı. İlkokul seviyesinde bilgilendirici eğitimlere başlanmalıdır. Ülkemizde araç kullanan yabancılara da alkol ve diğer trafik konularıyla ilgili ayrı bir eğitim verilmesi gerekir. Yabancılar kuralları ve cezaları bilmiyor. O nedenle tepeden tırnağa eğitim şart” diye konuştu.

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker: Ehliyetine el koymak daha makuldür

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker, para cezalarının trafikte caydırıcı olmadığını söyleyerek, “Parayı verdikçe insanların parayla korkusu kalmadı. Ehliyetine el koymak daha makuldür. İlkokul çağından itibaren eğitim de önemlidir ama bizim ülkede yüzde 80’i üniversite mezunu. Bu mezunlara başka ne Eğitim verilebilir? Hepsi kültürlü. O nedenle suç işleyen arabayı hiç kullanamasın. Yaşanan kazalarda aileler de etkileniyor” dedi.

Girne Lapta Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı: 70 binlik ceza mahkemede 20 bine düşüyor

Girne Lapta Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, “Öyle rahat bir devlet olunca halk rahat olmaz mı? Devlet rahatsa insanlar da öyledir. İnsanlar da ceza yiyor gene aynı durum değişmiyor. 70 binlik ceza mahkemede 20 bine düşüyor. Mahkemeye gidiyor çoluk çocuğum var diyor ve cezayı düşürüyor. Bu kişi gene içecek. Halk böyle devleti görünce onlarda aynısını yapıyor. Bu memlekette neyin önüne geçtiler ki bunun önüne geçecekler? Devlet yoksa halk da serbest. Bu işler bitmez. 16 yıllık muhtarım. Neyin önünü kestiler? Cezalar yüksek diye insanlar şikâyet edince bu kez oy kaybetmemek için cezaları düşüreceğiz dediler. Böyle olmaz” diyerek eleştiride bulundu.

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz: Maaşlar yüksek olduğu sürece hiç önüne geçilemez

Girne Lapta Türk Mahallesi Muhtarı İbrahim Sessiz, “Maaşları bu kadar yükseltirseniz her şey olur. Adam yüksek maaş alır umurunda mı? Karı koca devlette çalışıyor 400 bin maaş alıyor. Önemli olan adaletli maaş artışıdır. Adaletli maaş arıtışı olur ve cezalar artırılırsa herkes her yere uyum sağlar. İçki içenin arabasını da ehliyetini de alsın. Maaş düşük olursa ben 1 kere ceza yedim ikinciyi düşüneyim der. Maaşlar yüksek olduğu sürece hiç önüne geçilemez. Bizim bölgede direksiyon hâkimiyeti olmayan araba alıyor. Yabancı uyruklular kuralları bilmiyor. Sadece cezayla olmaz. Balık baştan kokuyor” dedi.

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız: Cezaları artıracaklarına insanlar cezalardan nasıl uzaklaştırılır bunun çalışılması lazım

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, cezaların çözüm olmadığını söyleyerek, “Alkollü araç kullanımı azalmıyor diye bir şey yok. Cezaları artıracaklarına insanlar cezalardan nasıl uzaklaştırılır bunun çalışılması lazım. Ölümlü kazalarda hapis cezası 15 yıla çıktı. Suçlu ve suçsuzu ayırmak gerekir. Bu şekilde ceza yatan çok insanlar var. Cezaları artıracaklarına insanların suç işlememesi için çalışma yapılaması lazım. Yolları, yolların güvenliğini, kaldırımları, bariyerleri devletin yapması lazım. Daha sonra alkollü araç kullanan insanların eğitilmesi lazım. İnsanların artık şahsi düşünmesi lazım başka türü önüne geçilemez. Yollara bilgilendirmeler konması lazım. Toplumda bilincin artırılması lazım” dedi.

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu: Hem polis yakalamaya devam ediyor hem de hala daha alkollü kaza oluyor. Demek ki cezaları artırmak yeterli değil

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, halkın trafik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yapılan kontrollerde ve cezalara rağmen trafik suçları azalmıyorsa demek ki halkın daha fazla bilinçlendirilmesi lazımdır. Bizde içeriz ama artık az içiyoruz, limit neyse o. Cezaları artırdılar olmadı. Çocuk yaştan itibaren trafik eğitimi verilmesi lazım. Halkın küçük yaştan itibaren bilinçlenmesi gerekiyor. Hem polis yakalamaya devam ediyor hem de hala daha alkollü kaza oluyor. Demek ki cezaları artırmak yeterli değil” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil: Cezaların artırılması çözüm değil. Daha da fazlasının olması gerekiyor

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, alkollü araç kullanımında para cezalarının yeterli olmadığını söyleyerek, “Öncelikle 5 yıl ehliyetten men edilecek. Bir daha tutulursa komple ehliyetin alınması lazım. Cezaların artırılması çözüm değil. Daha da fazlasının olması gerekiyor. Gerekirse cezasını ödemek için evini sattıracaksınız. Bizde her şey basit, adamını arıyor bir şekilde hallediyor. Bizde her şey torpille oluyor. Polis ne yapsın? Polisinde yapacak bir şeyi yok. Polis üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.

Gazimağusa Geçitkale Çınarlı Köyü Muhtarı Serkan Poyrazlı: Hep mi suç vatandaşta? Bizi yönetenlerde hiç mi suç yok?

Gazimağusa Geçitkale Çınarlı Köyü Muhtarı Serkan Poyrazlı, suçun sadece insanlarda olmadığını, ülke yollarının da çok kötü durumda olduğunu söyleyerek, “Burası KKTC, insanlar içiyorsa içiyor. Yollarımız dahi yok. Hep mi suç vatandaşta? Bizi yönetenlerde hiç mi suç yok? Yollarda öyle çukurlar var ki, hiçbir şey yapamazsın. Diğer yandan insanlarımızda maalesef bilinç yok. Bizim memleket bu kadar arabayı kaldırmıyor her evde 5 araba var. Önce galerilerin önüne geçsinler. Araçların gideceği yol kalmadı. Hep insanlarda suç aramayın. Alkol suç ama önüne geçilemiyor. Ölümü göze alacak kadar alkolü seviyorlar” dedi.