Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aralık ayı hayat pahalılığıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Hükümet vatandaşları ile dalga geçmeye devam ediyor” ifadesini kullanan Bıçaklı, ülkede özellikle son dönemlerde bütün tüketim maddelerine aşırı zam yapılması nedeniyle, çalışanlar, emekliler, özellikle de asgari ücretlilerin alım gücünün ciddi şekilde düşmesi nedeniyle halkın büyük bir çoğunluğunun açlığa mahkum edildiğini savundu.

Arslan Bıçaklı açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Domatesin kilosunun 100 TL salatalığın 100 TL, patatesin 120 TL soğanın 70 TL bir ekmeğin fiyatının 70 TL bir gaz tüpünün 600 TL bütün ilaçlara fiyatlarının yüzde 300 zam yapıldığı araç ruhsatlarının ve diğer harçların yüzde 170 zam yapıldığı bir dönemde, hükümet olarak siz aralık ayı hayat pahalılığının yüzde 1.10 olduğunu açıklarsanız bunun adı vatandaşla alay etmek olur, bütün dünyada hükümetler, halkı için vardır ve halka hizmet etmek için o makamlar kullanılır. Ancak bizim ülkemizde halk hükümet için vardır muamelesi yapılmaktadır.

Bu yetmezmiş gibi Maliye Bakanı hayat pahalılığı konsolide formülünü yasa ile ortadan kaldırmak istemektedir, bunu kabul etmek asla mümkün değildir. Sendikaların bu konudaki mücadelesi sürecektir. Hiç kimse merak etmesin herkes ne ekerse onu biçecek."