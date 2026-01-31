Asayiş denetimleri kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar kontrol edildi. Denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen toplam 7 kişi tutuklandı.

Ayrıca, geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu belirlenen bir bar işletmecisi ile eğlence mekanını kapatma saatine uymayarak faaliyetine devam ettiği tespit edilen bir diğer bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik denetimleri kapsamında ise toplam 1532 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde; 36 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 7 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 11 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 12 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 2 sürücünün ise 5000 kilogram ve üzerindeki kamyonlarla Lefkoşa–Girne Anayolu’nu kullandığı tespit edildi. Bunların yanı sıra 231 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Toplamda 302 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.