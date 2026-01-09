-ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Oy çokluğu ile devlet ve işveren oylarıyla asgari ücreti aylık net 52.738 TL brüt 60.618 TL tavsiye kararını Bakanlar Kuruluna iletmek üzere oyçokluğu kararı çıkmıştır. İşçimizi ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz” dedi.



Hasipoğlu, asgari ücretli çalışanlara devletin aylık 2 bin TL olacak şekilde, 6 ayda toplam 12 bin TL’de katkı vereceğini söyledi. Hasipoğlu, “Asgari ücretli çalışanlara Toplam 12 bin TL’lik ek katkımız olacaktır. Mevcut oranın yüzde 3.27 üzerindedir. Yani toplamda asgari ücretliye yüzde 22. 90’a tekabül edecek katkı verilecektir. İşçi tarafı keşke bu noktayı da izah etmemize fırsat verseydi. Hem işverenin ayakta kalması hem de çalışanlarımızı korumak adına bu desteği vereceğiz. Aylık katkı olan 2 bin TL işçinin hesabına yatacak. Bu katkının ilk 3 ayı 6 bin TL olarak peşin verilecek. 6 bin TL ile birlikte ocak ayı maaşı 58.738 TL olacak. İşçi tarafı yüzde 21.66 önerdiler, biz bu oranla yüzde 22.90 veriyoruz. Bu farkı da bu müjdeyi de işçi ve emekçimize verelim. Hükümetimiz ve bakanlığımız her zaman işçi ve emekçinin yanındadır yanında olmaya devam edecektir” dedi.