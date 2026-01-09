Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan toplantı saat 14.45 sıralarında tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2026 yılının ilk asgari ücretinin oyçokluğuyla belirlendiğini duyurdu.

Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin brüt 60 bin 618 TL, net ise 52 bin 738 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Hasipoğlu, işçi tarafının asgari ücrete ret oyu kullandığını belirterek, bakanlığın asgari ücret ile çalışana 12 bin TL’lik destek ödemesi yapacağını da kaydetti. Hasipoğlu, bu rakamın ilk ay 6 bin TL şeklinde ödeneceğini ardından ise 2 bin TL olarak aylık ödeneceğini belirtti; bu uygulamanın 6 ay geçerli olacağını söyledi.

Bakan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin Bakanlar Kurulu’na sunulacağını da kaydetti.