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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yeniden toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan İşçi Temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, kendilerinin yüzde 27, hükümetin yüzde 23, işverenlerin de yüzde 18 artış üzerine odaklandıklarını, kendilerinin yüzde 23’e evet dediklerini ancak bunun hükümet tarafından kabul görmediğini kaydetti.

Serdaroğlu, toplantı sonrasında şunları aktardı:

“Bugün burada ilkler yaşandı. Biz ilk toplantıya yüzde 27 hayat pahalılığı artışı ile oturduk. Masada görüşme trafikleri oldu. İşverenler bugüne kadar süre istedi. Bugün rakama karar verip gelmeleri gerekirdi. Ancak bugün işverenler geldi, masaya yüzde 18’lik rakam koydular. Hükümet yüzde 23 dedi. Ben de ayağa kalkıp elimi uzattım, “biz evet diyoruz” dedim. “Ben sana onay veriyorum” dedim. Onu da oylamadı. Sayın Bakan Bakanlar Kurulu’na gitti. Normal koşullarda hükümet hakem pozisyonunda ise bir tarafa yönelmesi lazım. Ancak hükümet hiçbir tarafa yönelmedi. Ne aşağıya indi ne yukarıya çıktı. İşverenler toplantı talep etmiş. Başbakan’dan randevu istemiş işverenler Pazartesi sabah için. Nedir dönen bilmiyoruz, bizle konuşan yok. İşverenler Pazartesi yüzde 18’den yüzde 23’e mi çıkacak? O zaman sorarız bu rakama çıkmak için ne aldınız? Bugün yüzde 23’e evet dedik ama Pazartesi evet deyip demeyeceğimizi bilmiyoruz. Başbakan yine aynı ortamı bulmayabilir. Biz Sayın Başbakan’ın verdiği rakama evet dedik. Neden oylamadınız?

“Bu tip davranışlarla Asgari Ücretin belirlenmesi Haziran’a sarkabilir” diyen Serdaroğlu, ‘neden ısrarla Pazartesi’ne bıraktınız. Hükümete söylüyorum, tavrınız hoş değil. Pazartesi aynı saatte Başbakan işverenle görüşecek, biz de burada masada onları bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Serdaoğlu sözlerinin sonunda, ‘Asgari Ücret üzerinden oynanan oyunlardan vazgeçsinler’ ifadelerini kullandı.