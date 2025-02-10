Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Avukat Şefik Aşçıoğulları tarafından gerekli emarelerin mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Serdaroğlu, bir sonraki duruşmanın 17 Şubat Pazartesi yapılacağını kaydetti.

Sendika, geçen hafta cuma günü, yasalara aykırı bir şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği, gerekçesiyle yüzde 7.5’lik asgari ücret artışını yargıya taşımıştı.

Serdaroğlu, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasadışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.