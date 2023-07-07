Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının saat 12.00’de bakanlığın toplantı salonunda yapılacağını duyuruldu.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının saat 12.00’de bakanlığın toplantı salonunda yapılacağını duyuruldu.
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