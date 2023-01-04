Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

2022 Yılının son haftası görüşülmeye başlanan asgari ücretin 3'üncü toplantısında işveren, işçi ve bakanlık oy birliği ile asgari ücreti 13 bin 563 brüt, 11 bin 800 TL net olarak belirledi. Gündem Kıbrıs'a konuşan vatandaşların beklentisi, boşa çıktı. Kira, elektrik ve su masrafları dışında pahalı olan KKTC'de günlük bin 200 kalori alabilmek için yeter düzeyde artış yapılmadı.

Mustafa Kumaş isimli vatandaş, “En az 20 bin TL ile geçinebiliriz. Şu an elimize geçen para ile zor bela geçiniyoruz” dedi.

Mülazım Lal, “Elektrik, su, kira ve benzini çıkardığımız zaman bir ayda en az 10 bin TL ile geçinebiliriz. Gıda ürünleri her geçen gün artmaya devam ederse 10 bin TL’de yetersiz kalacak. Gelinen noktada Cumartesi günü gördüğümüz ürünle ile Pazartesi günü gördüğümüz ürün arasında fark var. Asgari ücretin en az 12 bin 500 TL olması gerekiyor. Vatandaş evine et veya tavuk alamadıktan sonra nasıl yaşayacak? Türkiye’de asgari ücrete zam yapıldı. Fakat Türkiye’deki piyasa ile ülkemizdeki piyasa aynı değil. Mesela Türkiye’de biberin kilosu 15 TL ise bizde biberin kilosu 45 TL’dir” ifadelerini kullandı.



Bünyamin İnceçelikli, “Kirada oturan vatandaşlar için çok üzülüyorum. Bu şartlar altında kirada oturan vatandaşların geçinesi çok zor. Bu yüzden bu vatandaşların en az 13-14 bin TL civarında maaş alması gerekiyor. Ben kirada oturmuyorum 8 bin 300 TL maaş alıyorum. Geçinebilmek için de ek iş daha yapıyorum. Ek yapmazsam geçinemem” ifadelerini kullandı.



Ümit isimli vatandaş, “Bu şartlara göre elektrik, su ve kira masraflarını çıkardığımız zaman en az 15 bin TL ile geçinebiliriz. Bu parayla dışarıda yemek yiyemez, çok lüks yaşayamazsın ama hayat devam eder. Elektrik, su ve kira masraflarını da harcamaların içerisine eklersek 30 bin TL ile bile geçinmek zor olur” dedi.



Şevket Doğu, “Elektrik, su ve kirayı çıkardığımız zaman bir ay içerisinde en az 15-20 bin TL ile geçinebiliriz. Gelirimiz zayıf olmasına rağmen her geçen gün temel tüketim maddelerine 15 kat zam geliyor. Biraz insafsızca zam yapıldığına inanıyorum. Çünkü ülkede kontrol yapılmıyor” diye konuştu.



Sefer Ceyhan, “Eskiden aldığımız ürünlerin fiyatına bakmadan direk alış veriş sepetine koyardık. Şu an ise en ucuz olan ürünleri alıyoruz. Aldığımız maaş hiçbir şekilde yetmiyor. Şu an aldığımız maaşın yarısı elektrik, su ve kiraya gidiyor. Kiralar 8 bin TL’den başlıyor. Aldığımız para ile kirayı ödedikten sonra kalan parayı elektrik, su ve temel tüketim maddelerine harcıyoruz. Ay sonuna kadar bize hiç bir şey kalmıyor. Artık alım gücü bitti. Asgari ücretin en az 12-13 bin TL olması gerekiyor” dedi.



Büşra Gezer, “4 tane çocuğum var. Eşim 10 bin TL kazanıyor. Her gün çocuklarıma 120 TL okul harçlığı veriyorum. Bu şartlar altında geçinmek çok zor. Asgari ücrete zam geliyor. Fakat asgari ücrete yapılan zamla birlikte her şeye zam geliyor. Eskiden yazdan kışlık yiyeceklerimizi hazırlardık. Şu anda ise günü kurtarmak için yemek yapıyoruz. Artık geçinmek çok zor” ifadelerini kullandı.



İsmini vermek istemeyen vatandaşlar konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:



Elektrik, su ve kirayı çıkardığımız zaman 20 bin TL ile geçinebiliriz. Köy yerlerinde en ucuz kiralar var. Bu yerlerde en az 4 bin TL’ye kirada oturabiliyoruz. Lefkoşa’da ise en az 5 bin ile 7 bin TL arasında değişiyor kira ücretleri. İki kişilik bir aile bir ay boyunca 20 bin TL ile geçinebilir ama daha kalabalık aileler bu ücretle geçinemez. Geçim çok zor.

“En az 15 bin TL ile geçinebiliriz. Benim 5 tane çocuğum var. Kirada kalmamama rağmen yine de geçinmek için zorlanıyorum. Mevcut ekonomik şartlar doğrultusunda çocuğuna ne ev yaptırabilirsin ne de başka bir şey yaptırabilirsin. Ancak bu şartlar altında çocuğunun karnını doyurabilirsin”