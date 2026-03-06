Asgari ücretli çalışanlara yönelik 6.000 TL + 6.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL ücret desteği için başvuru süresi 18 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, destek ödemesinden yararlanmak isteyen sigortalı çalışanların başvurularını 18 Mart 2026’ya kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Başvuru adresi: www.ihtiyat.gov.ct.tr

Başvuru sırasında çalışanların KKTC’de faaliyet gösteren bir bankada kendi adlarına açılmış TL hesabına ait IBAN ve hesap bilgilerini beyan etmeleri gerekiyor. Yapılacak destek ödemeleri doğrudan çalışanların kendi banka hesaplarına yatırılacak.

Başvurusu reddedilen çalışanlar ise kararın bildirilmesinden itibaren 2 ay içinde itiraz hakkına sahip olacak.

Karar, 6 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.