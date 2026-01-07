-ÖZEL HABER

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, uzlaşı olmadığını, Cuma günü tekrardan toplantı yapılacağını kaydetti.

Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Asgari ücret için İkinci toplantı tamamlandı. Hayat pahalılığı ile ilgili oranlar açıklanmıştı toplantıda rakamlar üzerinden fikir teatisi yaptık. Bu noktada henüz uzlaşı olmadığını ifade etmek isterim ama uzak noktalarda da değiliz. Yasanın da bize verdiği gizlilik esası var. Konunun hızlıca neticelenmesi için Cuma saat 13.00’te tekrardan toplanma kararı aldık. Tüm kesimlere teşekkür ederim, yapıcı fikirler ortaya koydular. Çok uzak noktalarda değiliz”