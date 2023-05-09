Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Çavuşoğlu, ülkede artan nüfusa bağlı olarak 20’ye yakın okul ihtiyacı ortaya çıktığını ifade etti.

Ülkede 57 bin öğrencinin, 12 bininin özel okullarda eğitim gördüğünü açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Eğer 12 bin öğrenci devlete gelecek olursa, ancak bu kadar hızlı ikinci bir eğitime geçerek, bunu yapabiliriz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ailelere “Özel okullarda bilsinler ki bu ücretleri ödeyemez durumdaysalar veya ödemek istemiyorlarsa, devlet okullarına döndüklerinde çocukları mahvolacak diye bir düşünceye kapılmasınlar” diyerek seslendi ve devlet okullarındaki eğitim seviyesinin, özel okulların gerisinde olmadığını vurguladı.

