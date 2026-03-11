Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatının yedinci yıl dönümü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Savaşan, mesajında Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında İrsen Küçük’ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, Küçük’ün hayatı boyunca ülkeye önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. Özellikle tarım başta olmak üzere birçok alanda bıraktığı izlerle Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

İrsen Küçük’ün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı döneminde kontenjan milletvekili adayı olma onurunu yaşadığını da dile getiren Savaşan, Küçük’ün çalışma azmi, samimiyeti ve ülkesine duyduğu sevginin kendisi için her zaman ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Savaşan paylaşımında ayrıca, merhum İrsen Küçük’ün ülkesine olan bağlılığını ve halkına duyduğu sorumluluk duygusunu daima hatırlayacaklarını belirterek, “Onun emanet ettiği değerlere sahip çıkmayı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, mesajının sonunda İrsen Küçük’ü rahmet ve minnetle andığını belirterek, aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.