Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Sekreteri Ömer Gedik, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın fiber optik altyapıya ilişkin onay yasasını Anayasa Mahkemesi’ne göndermesine ilişkin yaptığı açıklamada, sendikanın başından beri dile getirdiği uyarı ve itirazların haklılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Gedik, konunun yalnızca hukuki bir süreç olmadığını belirterek, yıllar içinde kamu kaynaklarıyla oluşturulan Telefon Dairesi altyapısının, öz kaynakların ve çalışan emeğinin korunması açısından da önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Verilen mücadelenin sadece sendikal bir duruş olmadığını vurgulayan Gedik, Telefon Dairesi çalışanları, sendika üyeleri ve konuya duyarlılık gösteren tüm paydaşların ortak iradesinin bu süreci şekillendirdiğini kaydetti. Gedik, “Bugün bu sesi anayasal zemine taşımış olmanın onurunu ve gururunu taşıyoruz” dedi.

Sendikanın fiber altyapı projesine karşı olmadığını da vurgulayan Gedik, aksine ülkenin dijital geleceği için fiber altyapının gerekliliğini en erken dile getiren taraflardan biri olduklarını söyledi. Karşı çıktıkları noktanın proje değil, kamu yararını yeterince gözetmeyen ve yanlış hazırlandığını düşündükleri protokol olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı’nın da protokolde düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu dile getirdiğini hatırlatan Gedik, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasının bu tespitlerin somut bir yansıması olduğunu belirtti.

Gedik, buna rağmen böylesine stratejik bir hizmetin hükümetin “iş bilmezliği ve işgüzarlığı” nedeniyle gereksiz yere geciktiğini savundu. Konunun başından itibaren sendika, çalışanlar ve tüm paydaşlarla birlikte ele alınması halinde bugün çok farklı bir noktada olunabileceğini söyledi.

Telefon Dairesi’nin yıllar içinde oluşturduğu altyapı ve öz kaynakların doğru değerlendirilmesi halinde devlet merkezli bir anlayışla fiber altyapının daha hızlı ve etkin kurulabileceğini ifade eden Gedik, bunun devlet gelirlerini artırabileceğini, yeni istihdam alanları yaratabileceğini ve hizmet kalitesini yükseltebileceğini belirtti.

Gedik ayrıca, bu sayede ülkenin uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma gelebileceğini ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren CYTA gibi güçlü telekomünikasyon yapılarıyla rekabet edebilecek bir altyapıya ulaşılabileceğini kaydetti.

Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik, mücadelelerinin geçmişte yapılan hataları göstermekten ibaret olmadığını vurgulayarak, amaçlarının doğru bir sistem kurmak ve ülkenin geleceğini korumak olduğunu ifade etti.

Gedik, ülkenin geleceğini ilgilendiren büyük projelerin Telefon Dairesi’nin varlığı, kamu yararı ve devlet aklı temelinde, tüm paydaşların katılımıyla şekillendirilmesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu mesele sadece bir altyapı meselesi değildir. Bu mesele bu ülkenin dijital geleceği, ekonomik gücü ve çocuklarımızın yarınları meselesidir.”