Polis, 3 Mart 2026 tarihinde saat 20.24’te zanlının kullanımındaki HMT 828 araç ile Metehan Sınır Kapısı’na gelerek muhaceret işlemlerini yaptığını belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptıktan kısa süre sonra gerekli izinleri almadan 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek çıkış yaptığını kaydetti.

Zanlının 8 Mart 2026 tarihinde saat 08.45’te KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığı bildirildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş. G., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.