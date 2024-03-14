Meclisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30’da toplanan Komite’de ilk olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın öneri sahibi olduğu “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüştü ve oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına, Milletvekili Canaltay ile Başbakanlık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yetkililer katılarak, konu ile ilgili ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine devam etti. Komitenin bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği kaydedildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Muhaceret Dairesi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasından yetkililer katılarak konu ile ilgili ilgili görüşlerini Komite’ye sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.