Atakom LTD. 2022 yılında Pladis Global genelinde dünya genelinde yapılan satışların ülke nüfuslarına göre ortaya çıkan istatistik raporlarına göre KKTC ilk sırada yer aldı.

Atakom Direktörleri Tolga Atakan, Mert Atakan ve Atakom yöneticileri ödüllerini Yıldız Holding ülke direktörü Vedat Ekici’nin elinden aldı.

Bu önemli başarıyı sosyal medya hesabından duyuran Tolga Atakan, “Bu ödül çok çalışmanın, emeğin, alın terinin ve özverinin bir eseridir” dedi.

Tolga Atakan’ın paylaşımı şöyle:

“Atakom LTD olarak 2022 yılını Pladis Global genelinde ülkeler arası nüfus bazında satış ve büyüme kategorilerinde KKTC adına 1. tamamladık. Ödülümüzü Ülker Yıldız Holding ülke direktörümüz Sn. Vedat Ekici’nin elinden aldık.

Bu ödül çok çalışmanın, emeğin, alın terinin ve özverinin bir eseri. Her bir Atakom ailesi neferinin eseri.

Bu ödül KKTC’nin.. .

Şimdi derin bir nefes alıp yeni başarılar için mücadeleye başlama zamanı.”