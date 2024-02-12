YDP Genel Baikanlığına aday olacağını açıklayan milletvekili Talip Atalay resmi olarak Genel Başkanlığa adaylık başvurusunu yaptı.

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Kendisini  destekleyen bir grupla Yeniden Doğuş Partisine gelen Talip Atalay adaylığı ile ilgili basına bilgi verdi.