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Kendisini destekleyen bir grupla Yeniden Doğuş Partisine gelen Talip Atalay adaylığı ile ilgili basına bilgi verdi.

YDP Genel Baikanlığına aday olacağını açıklayan milletvekili Talip Atalay resmi olarak Genel Başkanlığa adaylık başvurusunu yaptı.

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