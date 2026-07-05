FODER’den yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’un ardından yapılan ilk toplantıda belirlenen yönetim, denetleme ve disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Başkan: Tevfik Ulual, Başkan Yardımcısı: Emel Sefer, Sayman: Gülnur Tokay, Sekreter: Fergün Ulual,

Faal Üye: Kaan Tüccar. Yedek Üyeler: Mustafa Erkan ve Besime Tanul

Denetleme Kurulu: Ramadan Gümüşok, Asım Eğitmen, Durmuş Bıyıklı, Yedek Üye: Sunalp Çelebi

Disiplin Kurulu: Halil Olgu, Giray Karahasan, Salih Cengaver Cem. Yedek Üye: Neray Oykan