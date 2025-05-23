KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, yapılan zamların halkın alım gücünü daha da zorladığını söyleyen Atan, bu durumu maliye yönetimindeki ciddi bir sorun olarak değerlendirerek, hükümetin ekonomik kararlarını daha şeffaf bir şekilde açıklaması ve alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Atan, Maliye Bakanlığı’nın “bütçe açığını böyle zamlarla kapatmaya” çalıştığını öne sürerek, kamu yararını gözeterek hareket etmesi gereken hükümetin halkın ekonomik durumunu göz ardı ettiğini iddia etti.