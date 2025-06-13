Haber: Pelin Yükselay

“Sen kim oluyorsun da böyle konuşuyorsun”

Mülkiyet konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atan, konunun kriz noktasında olduğunu belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘kapıları daraltalım’ açıklamasına değindi, Arıklı’yı halkla dalga geçmekle suçladı.

Atan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Konu kriz noktasında, açıklamalar peş peşe geliyor. ‘Kapıları daraltalım’ diyen var, ‘biz de Rumları tutuklayalım’ diyen var. Kimi tutukluyorsunuz? Sizin hem siyasi hem hukuk açısından o gücünüz var mı? Siz burada tapu çıkarıp Rum mallarını sattınız. Şimdi ‘biz haklıyız, biz de onları tutuklayalım’ diyorsunuz. Bunun bir dayanağı yoktur. Sayın Arıklı’nın konuyla ilgili açıklamaları ardı ardına geliyor. Arıklı bunu Rum tarafına geçemediği için söylüyor, dalga geçiyor çünkü. Bu ülkenin Başbakanı bunları söylemiyor, sen kim oluyorsun da bunu söylüyorsun? Türkiye gerekeni yapacak deniyor. Peki o yapıyor da siz ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

“Tatar o masaya oturmalı”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da eleştiren KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Temmuz’da gerçekleşecek görüşmeye gidip, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurması gerektiğini söyledi. Masadan kaçmanın doğru olmadığını vurgulayan Atan, ‘gidin ve hakkınızı arayın’ ifadelerini kullandı.

“Herkes tedirgin, sancılar daha da artacak”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm bu yaşananlar karşısında kozunun ‘Maraş’ olduğunu belirten Atan, Maraş’ın da açılamayacağını vurgulayarak, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi anlaşma olmadan Maraş’ı açamazsın diyor. Geçmişte Loizidu Davası’nı gördük. Türkiye milyonlarca tazminat ödedi. Bunun olması mümkün değil” diye konuştu.

“Konu artık kapsamlı bir şekilde konuşulmalı”

İnşaat sektörünün durduğuna dikkati çeken Atan, inşaat sektörünün yanı sıra artık tüm halkın tedirgin olduğunu kaydetti. Bu tutuklamaların sancısının artarak devam edeceğini dile getiren Atan, bu noktada KKTC yetkililerini söylemden başka bir şey yapmamakla eleştirdi. “Konunun artık kapsamlı bir şekilde konuşulması şart” diyen Atan, söylemlere dikkat edilmesi ve insanların daha fazla sıkıntıya sokulmaması gerektiğini kaydetti.

“Hayat pahalılığı asgari ücrete yansımalı”

Asgari ücret konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Atan, kamu-özel sektör eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, açıklanacak 5 aylık hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıtılması gerektiğini vurguladı.