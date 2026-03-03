Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan 'Gündem 12' adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, ülkedeki sığınak kapasitesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülke genelindeki sığınakların güncel durumuna dair bilgi paylaştığını açıkladı. Ataoğlu, son günlerde yapılan kontroller sonucunda sığınakların kullanım kapasitesinin netleştiğini belirtti.

Ataoğlu, “Sığınak konusunda dün birçok soru soruldu. Sivil Savunma’nın sığınakları belli aralıklarla kontrol ettiğini ve son günlerde yeniden kapsamlı bir kontrolden geçirildiğini öğrendik” dedi.

Sivil Savunma’nın, mevcut sığınaklarda yaklaşık 400 bin kişinin barınabileceğini bildirdiğini aktaran Ataoğlu, tüm ilçelerdeki sığınak sayılarına ilişkin verilerin de kurum tarafından paylaşıldığını vurguladı.

Ataoğlu, “Kullanma zorunluluğu doğması halinde yaklaşık 400 bin kişinin sığınaklarda muhafaza edilebileceğinin bilgisi verildi” ifadelerini kullandı.