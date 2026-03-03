Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, uzun yıllardır yürürlükten kaldırılan sığınak yapımının yeniden mevzuata girmesi gerektiğini söyledi.

BRT'de yayınlanan "Gündem 12" adlı programa katılan Cafer Gürcafer, sığınak konusunun sektörde ve kamuoyunda yeniden tartışılmaya başlandığını belirtti. Birkaç ay önce bu konuyu gündeme getirdiklerini dile getiren Gürcafer, Sivil Savunma Başkanı ile de bu yönde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

“Uzun süredir yürürlükten kalkmış olan sığınak yapımı düşüncesini artık tekrardan gündeme getirmemiz gerekiyor” diyen Gürcafer, özellikle yeni yapılacak binalarda bodrumların sığınak niteliğinde inşa edilmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Bu alanda ciddi bir çalışma gerektiğini vurgulayan Gürcafer, “En azından düşüncenin olgunlaştığını söyleyebilirim. Böyle bir ihtiyacın olduğu herkes tarafından seslendiriliyor” dedi.

İmar yasalarının ve ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Gürcafer, sağlıklı, kalıcı ve kullanılabilir sığınakların yeniden şehir planlamasına dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.