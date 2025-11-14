Ataoğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkı, özgürlük ve varoluş mücadelesini kararlılıkla vererek, 15 Kasım 1983 tarihinde kendi devletini kurmuş ve bu onurlu günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümünü gurur, onur ve umutla kutluyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının var olma iradesinin, güçlü bir milli bilincin ve fedakârlığın eseri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, devletin demokrasiye, hukuka ve barışa olan bağlılığıyla her geçen yıl daha da güçlendiğini kaydetti.

Ataoğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnızca bir devlet değil; halkımızın özgür yaşama kararlılığının, kendi geleceğini tayin etme hakkının simgesidir. Bizler, geçmişten aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor; gençlerimize daha güçlü, daha üretken, daha yaşanabilir bir ülke bırakma hedefiyle çalışıyoruz.”

Bakan Ataoğlu, mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve saygıyla andığını ifade ederek, sözlerini “Yaşasın özgürlük, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diyerek tamamladı.