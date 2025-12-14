Gönyeli’de Bekir Şevki Naci Sokak üzerinde, Mehmet İşleyen’in kullanımındaki SN 407 plakalı salon araçta yangın çıktı. Yapılan ilk incelemelerde, yangının muhtemelen motor bölümünden sızan yağın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki alt koruma keçeleri yanarak zarar gördü.

Öte yandan Çatalköy’de yapımı devam eden iki katlı bir binanın alt katında bulunan kiler odasında da yangın meydana geldi. Yangının kendiliğinden sönmesi sonucu olayda, kiler içerisinde muhafaza edilen muhtelif inşaat malzemeleri, aletler ve merdivenler yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı binanın tüm duvarlarının islendiği tespit edildi.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.