Gazimağusa’da Ilgın Sokak üzerinde bir apartmanın araç park yerinde meydana gelen kazada, Selda Özbek (K-25) 102 miligram alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz şekilde, yönetimindeki GD 994 plakalı salon araçla geri geri manevra yaptığı sırada park halinde bulunan MF 120 plakalı salon araç ile YJ 823 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın ardından ileri doğru dikkatsiz şekilde hareket eden araç, yolun karşısındaki bir apartmanın çevre demirleri ile duvarına çarptıktan sonra yaklaşık iki metre derinliğindeki apartman boşluğuna düşerek beton su deposuna çarpıp durdu. Kaza sonucu sürücü Selda Özbek ile araçta yolcu olarak bulunan Miran Ağırtmış (E-25) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi. Selda Özbek, sürüş ehliyetsiz ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İskele’de bir otelin araç park yeri içerisinde meydana gelen diğer kazada ise, Abdullah Acar (E-39) 161 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SS 462 plakalı salon araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, solundan doğu istikametine doğru ilerleyen Nurican Okutan (E-19) yönetimindeki TLJ 523 plakalı aracın sağ ön yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından Abdullah Acar’ın tutuklandığı açıklandı.

Her iki trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.