Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da Türkiye basınına verdiği röportajdaki ifadelerinin eksik anlaşıldığını belirterek bir açıklama yaptı.

Ataoğlu, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve ortaya çıkan yorumların kendisi için talihsiz olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, KKTC’ye hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurguladığını hatırlatan Ataoğlu, “Bizim asıl dileğimiz, başka ülkelerde yaşayan insanların değil, özellikle anavatan Türkiye’deki vatandaşlarımızın KKTC’de mülk ve konut sahibi olmalarıdır.” sözlerinin farklı değerlendirildiğini söyledi.

“Yabancılara Karşı Değiliz”

Ataoğlu, ifadelerinin yabancıların KKTC’den mülk edinmesine karşı bir tutum olarak yorumlanmasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir yaklaşım içinde olmadıklarını vurguladı.

“Yabancıların KKTC’den ev almasına veya yatırım yapmasına kesinlikle karşı değiliz. Bu ülkeye değer katacak her girişimi destekliyoruz.” dedi.

“Amacımız Türkiye’den Yatırımları Teşvik Etmekti”

Ataoğlu, söylemlerinin amacının, Türkiye’de yaşayan vatandaşların KKTC’de daha fazla yatırım yapmasını teşvik etmek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağı bizim için çok özel. Üstelik, KKTC’yi tanıyan tek ülke olan Türkiye ile olan ilişkilerimiz, bizim için yalnızca siyasi değil, aynı zamanda tarihî ve kültürel bir öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye’deki kardeşlerimizin ülkemize daha fazla yatırım yapmalarını istiyoruz. Vurgulamak istediğim budur. Bu durum, başka ülkelerden gelecek yatırımlara kapalı olduğumuz anlamına asla gelmez.”

Ataoğlu, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden gelecek yatırımlara açık olduklarını yeniden dile getirdi.

“KKTC’yi Birlikte Büyütmekte Kararlıyız”

Ataoğlu, tüm tartışmaların ötesinde amaçlarının KKTC’nin büyümesi, kalkınması ve uluslararası alanda güçlü bir turizm ve yatırım merkezi haline gelmesi olduğunu belirterek, “KKTC’ye hep birlikte sahip çıkmalı, ülkemizi birlikte büyütmeliyiz.” dedi.