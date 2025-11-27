İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zaman aşımı süresi yaklaşan soruşturma dosyalarının öncelikli incelemeye alınması için çalışma yaptı.

Hakkında kayıp başvurusu yapılan ve kimliği belirsiz bulunan cesetlerle ilgili incelemeleri artıran ekipler, 2006'da kaybolan emekli matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın (55) dosyasını tekrar araştırdı.

Akçay hakkında ailesinin 2 Mayıs 2006'da kayıp başvurusu yaptığını, bir gün önce ise Silivri'de Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde muhtarın ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin yakılmış halde kimliği belirsiz bir ceset bulduğunu dikkate alan ekipler, iki olay arasındaki ilişkiyi irdeledi.

Hikmet Akçay'ın bağlantılı olduğu kişileri yakın takibe alan polis, Akçay'ın en son dosyada ismi olan Esin B'nin Kocaeli'deki evine gittiğini ve telefonuna ait HTS kayıtlarının burada kesildiğini belirledi.

Polis, 6 aylık çalışmanın ardından İstanbul ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonlarda şüpheliler Esin B. (42), Erdoğan Y. (63), Zemçi S. (45) ve Erdoğan Y'nin kuzeni Hakan D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Esin B'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketi Spor AŞ'de tesis yöneticisi olduğu ve emniyetteki ifadesinde, Hikmet Akçay ile evindeyken aralarında arbede çıktığını, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığı Akçay'ın yere düşüp hareketsiz kaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Esin B. ifadesinde ayrıca, Bayrampaşa'da İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni olan Akçay'ın, maddi durumu kötü olduğu için kendisiyle ilgilendiğini ve yardımlarda bulunduğunu anlattı.

Hikmet Akçay'ın okul zamanında sürekli kendisini ve özellikle kız öğrencileri evine çağırdığını iddia eden Esin B, Akçay'ın liseye geçtiğinde kimya öğretmeni Erdoğan Y'yi sürekli aradığını ve üniversite zamanında onun zorlamasıyla Erdoğan Y. ile sevgili olduklarını dile getirdi.

Kocaeli'de üniversitedeyken Zemçi S. ile ilişkisini öğrenen Akçay'ın kendisiyle görüşmek istediğini ve evine geldiğini ifade eden Esin B, aralarında çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Akçay'ı yaraladığını aktardı.

Akçay'ın yere yığılıp hareketsiz kalması üzerine Zemçi S'yi arayarak yardım istediğini belirten Esin B, cesedi banyoya koyduktan sonra Akçay'ın üzerindeki anahtarını, telefonunu ve cüzdanını alıp Zemçi S. ile Bayrampaşa'daki evine gittiklerini, Akçay'ın evinde kendisine yönelik tehdit ve şantaj amaçlı bir şey olup olmadığını kontrol ettiklerini, daha sonra Kocaeli'ndeki evine döndüklerini söyledi.

Bu sırada Erdoğan Y'nin de aracıyla evine geldiğini ve birlikte cesedi bavula koyup yola çıktıklarını anlatan Esin B, Avcılar'da benzinlikten yakıt alıp Silivri'de Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde cesedi yaktıklarını itiraf etti.

Esin B. polis ve savcı eşliğinde yer göstermeyle cinayetin nasıl işlendiğini, cesedi nasıl taşıdıklarını ve yaktıklarını olay yerinde de anlattı.

Ses kaydı

Öte yandan ekipler, Hikmet Akçay'ın abisi tarafından kayıp başvurusu sırasında polise teslim edilen ve Akçay'ın odasında bulunan kasetteki ses kayıtlarını iyileştirerek tekrar incelemeye aldı.

Ses kaydında Hikmet Akçay'ın Esin B'ye "Seni parçalar, bavula koyar, yakarım" dediği anlaşıldı.

Ayrıca, Akçay'ın 2000 yılında bir öğrencisini tacizden disiplin soruşturması geçirdiği ortaya çıktı.

DNA eşleşmesi bekleniyor

Silivri'de 1 Mayıs 2006'da kimliği belirsiz şekilde bulunan cesedin olay yerindeki incelemesinde ise kalbin alt kısımlarında bıçakla 6 kesik izinin tespit edildiği anlaşıldı.

O dönem kimsesizler mezarlığına gömülen cesede ait Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek DNA eşleşmesi bekleniyor.

Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.