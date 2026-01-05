

Polis Teşkilatının ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu ifade eden Ataoğlu, Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve hukukun üstünlüğünün tesisi noktasında Polis Teşkilatının önemine vurgu yaptı.

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla ülkeye gelen yolcu sayısında artış yaşandığını anlatan Ataoğlu, bu yoğunluk nedeni ile Ercan’da görev yapan Sivil Hizmet Görevlilerinin sayısının yetersiz olduğunu, ama yakın zamanda yapılacak olan takviyeler ile Ercan Havalimanı’nın daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde Turizm Polisi adı altında yeni bir uygulama başlatıldığını ve bu uygulama sonrası çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Ataoğlu, bu tür projeleri Polis teşkilatı ile yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aynı uygulamanın bir benzeri olan Çevre Polisi uygulaması için ise talepleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, ilerleyen dönemde bu uygulamanın da yürürlüğe girmesinin oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Fedakârca görev yapan polis mensuplarının yalnızca suçla mücadelede değil; afet ve olağanüstü durumlarda da halkımızın yanında olduğunu söyleyen Ataoğlu, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden ve özverili çalışmaları nedeni ile toplumsal huzurun korunmasına katkı koyan tüm polislerimize de teşekkürlerini iletti.