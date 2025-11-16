Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Semra Yel, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını belirterek, bu anlamlı günde KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fikri Ataoğlu ise, Yel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Türkiye’den gelen heyetlerin bu özel günde Kıbrıs Türk halkının yanında bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kabulde, Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Çeliker de hazır bulundu.