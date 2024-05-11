Annelerin varlığının, bireyleri şekillendiren en büyük hazinelerden biri olduğunu kaydeden Ataoğlu, annelere hitaben, “Sizler yaşamımız boyunca bize ışık tutan kılavuzlarsınız. Her biriniz, yürekleriyle evrensel bir sevgi ve güç kaynağısınız.” dedi.

Bu Anneler Günü’nü de geçtiğimiz sene gibi derin hüzün içinde yaşadıklarını ifade eden Fikri Ataoğlu, “Şampiyon Meleklerimizin anneleri kaybettikleri evlatlarını yüreklerinde derin bir acıyla yaşıyor. Sizinle birlikte olmak, sizi yalnız bırakmadığımızı hissettirmek istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Şampiyon Meleklerin annelerinin sabırlarıyla, sevgileriyle ve güçleriyle ayakta kalmayı başaran, yaşamın acı gerçekleriyle yüzleşen, ama yine de umudu hiç kaybetmeyen kadınlar olduğunu vurgulayan Ataoğlu, şunları ekledi:

“Evlatlarınızın hatıraları her zaman kalplerinizde yaşayacak. Sizler, gerçek birer kahramansınız. Sizin sevginiz, yaşamınız boyunca yankılanacak, güç verecek ve umut olacak.

Gözyaşları ve dualarla, Şampiyon Meleklerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizi, anne adaylarımızı, bir kez daha yürekten selamlıyor, Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.”